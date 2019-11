Violeta Alexandru, ministrul Muncii: Întârzierea recalculării pensiilor, o strategie deliberată pentru că PSD n-a vrut să-și asume implicațiile financiare. Toate persoanele în cauză își vor primi banii cuveniți

Întârzierea dosarelor de recaculare a pensiilor a fost „o strategie deliberată”, pentru că PSD știa că urmează anumite implicații financiare, pe care nu a dorit să și le asume, consideră Violeta Alexandru, ministrul Muncii.



„Faptul că am cerut respectarea termenului legal și m-am implicat personal pentru a cere, periodic, situații privind modul în care se lucrează și se recuperează întârzierile mi-a ridicat următoarea situație, pe care o voi prezenta, astăzi, în ședința de Guvern. Este vorba despre generarea, prin încheierea dosarelor de recalculare, a nevoii de a primi fonduri suplimentare, pentru a acoperi aceste costuri. Înclin să cred că, problema fiind cunoscută de mai multă vreme, a fost o strategie deliberată de a se prelungi durata finalizării recalculării acesteia, tocmai pentru că urmează implicații financiare pe care PSD n-a vrut să și le asume”, a declarat Violeta Alexandru, ministrul Muncii, care a mai precizat că există „dosare întârziate cu jumătate de an, un an și peste un an”.



Demnitarul a explicat că, în urma mesajelor pe care le primește de la pensionari, a ajuns la concluzia că problemele sunt „relativ diferite de la un sector la altul, dar per ansamblu” situațiile neplăcute sunt generate de un management defectuos, cum este cazul de la Casa Județeană de Pensii Ilfov.



Nu în ultimul rând, ministrul Muncii a ținut să asigure „toate aceste persoane” că vor primi sumele rezultate în urma recalculării și că le va „reprezenta interesele” în ședința de Guvern de joi.