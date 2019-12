Violeta Alexandru, ministrul Muncii, la 30 de ani de la Revoluție: „Generația mea ar trebui să se gândească bine dacă a făcut tot ceea ce putea pentru ca România să fie mai bine”

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a transmis un mesaj cu ocazia comemorării a 30 de ani de la Revoluția Română, povestind în ce moment al vieții a prins-o prăbușirea regimului Ceaușescu.

„La Revoluția din 1989 aveam 14 ani. În liceu, diriginta, un om foarte atent la abilitățile noastre, m-a încurajat să mă implic așa că, de pe la sfârșitul clasei a XI-a, am căutat singură organizații civice din București și am participat la primele campanii grassroots de informare a cetățenilor despre rolul instituțiilor publice în democrație”, a scris, sâmbătă, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Muncii spune că toată viața sa profesională „a fost dedicată binelui public” și că a „căutat” să lase „rezultate” pe unde a trecut.

„Astăzi, la 30 de ani de la Revoluție, sentimentul pe care îl am, uitându-mă la cum arată multe lucruri, este că nu am făcut destul! Deși am fost implicată în fiecare zi. Ba chiar îmi reproșez, de câte ori mă lovesc de situații în care văd că România nu a evoluat mai deloc, că am o parte din vină.

Generația mea ar trebui să se gândească bine dacă a făcut tot ceea ce putea pentru ca România să fie mai bine. Cred că puteam mai mult în acești 30 de ani de la Revoluție. Am preferat să ne eschivăm de multe ori, să ne găsim scuze ca să nu ne implicăm, să ne supărăm prea ușor și să renunțăm.

Mai este timp nu numai ca să demonstrăm ceva cât să facem bine. Este nevoie”, a conchis Violeta Alexandru, ministrul Muncii.