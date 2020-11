Violeta Alexandru, ministrul Muncii: „Zero dosare pensii comunitare Spania cu termen întârziat de soluționare”

Ministrul Muncii a anunțat pe contul de Facebook, faptul că nu au existat dosare de pensii somunitare pentru Spania, cu termen întârziat de soluționare:

„O (zero) dosare pensii comunitare Spania cu termen întârziat de soluționare. Am ajuns unde mi-am propus. Of, la cât am tras, dacă nu aș fi încăpățânată să ajung la obiectivul propus, nu mi-ar veni să cred.

Le spun tuturor pensionarilor români. Chiar îi respect. Nu mint, nu îi păcălesc. Nu stau în studiourile TV să le promit. Muncesc. Îi respect! Mulțumesc celor din casele de pensii care au gestionat pensii comunitare Spania! Da, știu, nu sunt un ministru comod. Vreau zero întârzieri și pentru Italia! Continui. Greu, foarte greu dar #sepoate. Dacă erau făcute la timp, nu trăgeam atât. Lucruri nefăcute la timp. M-a interesat să le rezolvăm. Nu am renunțat pentru că pentru mine nu există “nu se poate”. Președintele CNPP, cel care mi-a comunicat astă seară situația la termenul de raportare, a muncit pentru acest rezultat cerut. Bun! ”, a scris ministrul Muncii.