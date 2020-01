Ministrul Muncii anunță modificări privind plata pensiilor: „Nu vor mai exista diferenţe de mod de lucru între bănci”

Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a anunțat că sistemul dintre Casa Naţională de Pensii Publice și bănci va fi schimbat, astfel încât pensiile să ajungă cât mai repede la pensionari.

Ministrul liberal a făcut precizarea după o discuție purtată, marți dimineață, pe acest subiect cu reprezentanții băncilor.

„Pentru că doresc ca pensiile să ajungă cât mai repede la pensionari, prin toate canalele de distribuție, am discutat în această dimineață, în mod aplicat, cu reprezentanții băncilor din sistem. Vom schimba Convențiile dintre CNPP și bănci astfel încât banii să ajungă mai devreme la pensionari. Terminăm cu interpretarea diferită a prevederii din contracte care vorbește despre plata care se face în maxim 2 zile. Comisioanele, termenele de plată și de livrare, nu doar le discutam, le standardizăm și le și schimbăm. Nu vor mai exista diferențe de mod de lucru între bănci”, a scris Alexandru, pe Facebook.

Cu o zi în urmă, ministrul Muncii a criticat anumite bănci care au întârziat plata pensiilor, deși aveau banii în cont: „Având banii în cont, am cerut săptămâna trecută băncilor să dea drumul plăților. Ele plăteau la 2 zile după ce intrau banii. Acesta este sistemul moștenit de la PSD. Dacă această a doua zi cădea în week-end, plăteau după week-end. Am considerat important ca pensionarii să primească pensiile vineri, din moment ce băncilor le intraseră banii de joi. Unele sucursale ale băncilor au afirmat că plătesc luni, pentru motivul mai sus invocat. Nu am fost de acord din moment ce aveau banii în cont. Celor despre care am știut, le-am transmis că nu văd motiv pentru care dau drumul la plăți în ultimul interval și nu în primul. Dacă facem un efort pentru pensionari, îl facem toți”.

„Vă spun cinstit, pe PSD pare să îl deranjeze că lucrurile se mișcă repede. Ar dori să am întârzieri ca să aibă ce comenta. Se bucură de orice ocazie care îmi creează dificultăți și, implicit, ca să spunem lucurilor pe nume, ei de fapt se bucură când suferă pensionarii. Cât cinism!”, a mai scris, luni, Violeta Alexandru.