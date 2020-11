Violeta Alexandru, nemulțumită după vizita de lucru în județul Covasna. Ministrul Muncii a găsit dosarele din arhiva Casei de Pensii pe jos, în praf și mizerie

Violeta Alexandru, ministrul Muncii a publicat publică, marţi seară, pe pagina personală de Facebook două fotografii cu arhiva Casei de Pensii Covasna. În imagine se vede că documentele sunt ținute în condiții improprii, pe pervaz și pe jos.

"Preferați să vă spun că lucrurile merg bine în administrație peste tot? Nu merg dacă unii tragem și alții numără zilele până “scapă” de ministrul liberal care le cere efort, seriozitate...Cum este posibil să știi că ai un ministru care obișnuiește să vină în teritoriu, în vizite neanunțate, și să continui să lași actele oamenilor pe jos. Când întrebi, răspunsul este: nu ne mai trebuie aceste documente. Nu am avut timp să le verific pe toate dar nu păreau toate documentele “pasive”. Ce o fi așa greu să îți pese, să pui documentele în ordine, să nu le lași căzute pe jos, în praf și mizerie?", a scris Violeta Alexandru.

Vor fi și ei pensionari și va fi dureros să își vadă documentele care vorbesc despre toți anii lor de muncă într-o groaznică dezordine

Acesta s-a mai plâns și de "rezistența oamenilor din sistem la schimbare" și a transmis că vrea să vadă rezultate de la subordonații ei.

"Directorilor caselor de pensii care cred că am ceva cu ei (nu am, vreau să văd grijă, eficiență, curaj să admită că unele lucruri nu merg și să vrea să le schimbe) le spun un lucru: vor fi și ei, la un moment dat, pensionari. Și va fi atât de dureros să își vadă documentele care vorbesc despre toți anii lor de muncă într-o groaznică dezordine", a mai transmis șefa ministerului.

Violeta Alexandru a efectuat marți, o vizită de lucru neanunţată în judeţul Covasna și s-a arătat nemulţumită de managementul Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM), a cerut Casei de Pensii Covasna să urgenteze soluţionarea dosarelor de pensionare, iar Inspecţiei Muncii să verifice cu rigurozitate dacă firmele au decalat programul de lucru al angajaţilor în scopul prevenirii răspândirii noului coronavirus.

"Ca de obicei când vreau să văd realitatea necosmetizată şi nepregătită ca să am o imagine falsă, nu am anunţat această venire în Sfântu Gheorghe şi bine am făcut, pentru că am mers direct la Casa de Pensii, AJOFM, AJPIS, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi mi-am format o părere (...) Ca o concluzie generală, niciuna dintre instituţii nu mi s-a apărut mobilizată faţă de ceea ce mă aşteptam să găsesc în acest moment. Ba mai mult, m-a frapat că erau pustii, pur şi simplu pustii şi nu-mi era clar dacă este o organizare corespunzătoare şi se lucrează de acasă şi în ce formă şi, bineînţeles, că o să mă informeze şefii instituţiilor şi o să îmi fac o imagine mai clară, dar prima mea impresie a fost că nu sunt mobilizaţi aşa cum ar trebui nici unii", a declarat ministrul Muncii.



Ministrul le-a recomandat şefilor instituţiilor din subordine să facă "un pas în spate" dacă nu reuşesc să ţină pasul cu cerinţele, menţionând că mesajul este valabil şi pentru alţi directori din ţară.