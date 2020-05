Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a prezentat vineri, într-o declarație de presă, rezultatele vizitei sale la fermele și abatoarele din Germania în care lucrează români. Aceasta a afirmat că nu poate spune că angajatorii germani exploatează cetățenii români, deoarece nu este adevărat. Totuși, în unele ferme a constatat condiții ce pot fi îmbunătățite, iar ministrul german de resort și-a asumat un angajament în acest sens. Alexandru a precizat că Guvernul german deja a luat o serie de decizii, astfel încât condițiile de muncă să fie îmbunătățite. Controalele la angajatori vor fi intensificate, a mai precizat ea, iar dacă un român va fi depistat cu coronavirus, acesta a va fi dus la spital. În replică la acuzațiile PSD, Alexandru a mai precizat că social-democrații nu știu decât să facă scandal. Amintim faptul că mai mulți muncitori sezonieri din Bornheim s-au revoltat încă de vineri împotriva condiţiilor de lucru şi de cazare. Potrivit unor informaţii, peste 100 dintre ei, majoritatea români, au refuzat să mai muncească.

