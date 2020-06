Ministrul Muncii a declarat, pentru B1 TV, că Guvernul PNL are în intenție să mărească pensiile, dar procentul va depinde de încasările la buget. Ministerul de Finanțe este așteptat să vină cu o evaluare în acest sens. Violeta Alexandru a mai precizat că unul dintre obiectivele sale, în perioada crizei generată de epidemia de coronavirus, a fost ca oamenii să nu-și piardă locurile de muncă. Tocmai de aceea a și fost aplicată măsura privind șomajul tehnic. Ministrul a mai detaliat apoi măsurile ce vor fi implementate în sprijinul celor care au contracte suspendate, pentru ca aceștia să revină cât mai repede la serviciu. Violeta Alexandru a mai susținut, pentru B1 TV, că numărul contractelor de muncă suspendate este într-o descreștere evidentă, semn că economia începe să-și revină.

Violeta Alexandru a declarat că Guvernul PNL intenționează să crească pensiile, dar procentul va fi stabilit în urma unei evaluări a încasărilor la buget.

„Intenția noastră asumată este de a crește pensiile, urmează să vedem situația încasărilor, impactul bugetar pe mai multe scenarii și să comunicăm în cel mai scurt timp posibil. Discuția trenează, lucrurile au fost într-o continuă evoluție în această perioadă în care s-au închis activități din cauza pandemiei. Nimeni nu avea cum să prevadă că se va ajunge la așa ceva. Lucrurile încep să-și revină, dar acum încă sunt în evoluție. Cert e că trebuie să tragem linie, să vedem care e situația”, a declarat Violeta Alexandru, pentru B1 TV.

Aceasta a precizat că, în opinia sa, raționalizarea ar trebui să fie făcută la alte capitole de cheltuieli publice, nu aici: „Noi suntem pentru creșterea pensiilor, ar trebui să facem o prioritate din acest lucru prin raport cu alte cheltuieli bugetare, care ar trebui raționalizate. Nu aici aș face o raționalizare, cât în alte cheltuilei din sistemul public”.

Alexandru a mai afirmat că, la sfârșitul lunii iunie, se preconizează evaluarea făcută de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu: „Așteptăm această evaluare a situației încasărilor la buget, pentru că, într-adevăr, se resimte nevoia unei comunicări fundamentate, pe cifre, pe date. Nu am încercat deloc să tragem de timp, e necesară această evaluare pentru a avea un răspuns ferm apropo de posibilitatea de a crește pensiile cu 40%”.

Luni, premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul PNL va majora pensiile, dar doar cât va permite bugetul. Precizarea a venit în contextul în care, potrivit Legii pensiilor, așa cum a fost ea trecută prin Parlament de PSD și aliații săi, pensiile ar trebui majorate de la 1 septembrie 2020 cu 40%. „40% este o țintă de neatins, nu se putea nici dacă nu eram în criză”, a susținut șeful Guvernului.

Premierul Ludovic Orban „are în vedere să nu crească pensiile populist, așa cum pare că s-a întâmplat în proiectul PSD, ci să facă o creștere care să fie sprijină de buget. Revenirea economică se va face ușor, ușor, dar cu anumite costuri. Se va resimți în resursele bugetare”, a mai afirmat Alexandru.

Aceasta a mai precizat că, spre deosebire de împrumuturile făcute de guvernările social-democrate, cele din timpul Guvernului PNL generează „resurse în buget cu care acoperim cheltuielile necesare acum și în anii viitori”.

În replică la acuzațiile pe acest subiect venite din partea social-democraților, ministrul liberal a afirmat: „E ușor de vorbit de pe margine, e mai greu să fii la guvernare într-o perioadă de pandemie”.

