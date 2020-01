Ministrul Muncii: Luni am văzut care bănci au plătit pensiile și care nu, marți voi lua o decizie / PSD-iștii se bucură când suferă pensionarii (FOTO)

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a susținut că a solicitat băncilor să efectueze mai repede plata pensiilor, dat fiind că aveau banii în conturi. Astăzi am tras linie și am văzut cine a plătit și cine nu, iar mâine am convocat o discuție și voi lua decizii, a precizat ministrul.

Alexandru a mai afirmat că este o practică moștenită de pe vremea PSD ca pensionarii să-și primească banii mai târziu decât ar trebui, dar acest lucru se va schimba. Pe PSD pare să îl deranjeze că lucrurile se mișcă repede și se bucură când suferă pensionarii, a mai remarcat aceasta.

„Pensiile - unii cu vorba ca să capitalizeze electoral, eu cu fapte

Având banii în cont, am cerut săptămâna trecută băncilor să dea drumul plăților. Ele plăteau la 2 zile după ce intrau banii. Acesta este sistemul moștenit de la PSD. Dacă această a doua zi cădea în week-end, plăteau după week-end. Am considerat important ca pensionarii să primească pensiile vineri, din moment ce băncilor le intraseră banii de joi. Unele sucursale ale băncilor au afirmat că plătesc luni, pentru motivul mai sus invocat. Nu am fost de acord din moment ce aveau banii în cont. Celor despre care am știut, le-am transmis că nu văd motiv pentru care dau drumul la plăți în ultimul interval și nu în primul. Dacă facem un efort pentru pensionari, îl facem toți. Astăzi am tras linie și am văzut cine a plătit și cine nu. Mâine am convocat o discuție și voi lua decizii.

Vă spun cinstit, pe PSD pare să îl deranjeze că lucrurile se mișcă repede. Ar dori să am întârzieri ca să aibă ce comenta. Se bucură de orice ocazie care îmi creează dificultăți și, implicit, ca să spunem lucurilor pe nume, ei de fapt se bucură când suferă pensionarii. Cât cinism!”, a scris ministrul Muncii, pe Facebook.

Aceasta i-a îndemnat pe pensionari să ia în considerare primirea banilor pe card: „La Poștă, lucrurile se mișcă altfel decât în cazul plăților pe card. Personal încurajez pensionarii să ia în considerare primirea banilor pe card (sigur, nu este nimeni absurd, sunt zone rurale în care această posibilitate este astăzi, din considerente tehnice, inaplicabilă). Încurajez, nu condiționez!”.

Ministrul a mai susținut că tot ce o interesează este ca pensionarii să-și primeacă banii cât mai repede, nu doar acum, ci și în viitor.

„Poșta a început plata pensiilor. Imediat ce a primit banii (și banii nu au putut fi primiți decât după ce s-a încheiat luna decembrie și a început ianuarie). S-a lucrat și în week-end în rural, se continuă cu toată forța din această dimineață.

În paralel, alături de noul Președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, Laurențiu Țenț se parcurg toate contractele Casei pentru plata pensiilor. Ne uităm, alături de juriști, la termene de plată după intrarea banilor în cont, la comisioane, acolo unde există. Ce mă interesează pe mine: să ajungă banii cât mai repede la pensionari! În această lună, după sărbători și după cum voi decide, și în viitor.

Le rezolvăm pe toate. Când sunt probleme, ele sunt generate de procedurile greoaie lăsate de ei sau de cei care îi servesc astăzi din sistem și care fac orice ca să genereze probleme.

Revin cu informarea pentru prestațiile sociale pe măsură ce sunt centralizate informațiiile”, a mai scris Violeta Alexandru, pe Facebook.