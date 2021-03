Violeta Alexandru (PNL), despre companiile municipale: Trebuie închise hotărâre cu hotărâre. Este la nivelul bunului simț să vezi cum au fost populate de tot felul de prieteni ai PSD (VIDEO)

Deputata Violeta Alexandru, președinta PNL București, a precizat că procesul de închidere a companiilor municipale continuă, însă a explicat că acest demers trebuie făcut „hotărâre cu hotărâre”, pentru că fiecare are specificul ei. În direct pe B1 TV, marți seară, ea s-a arătat de părere că „este la nivelul bunului simț să vezi ce prost a fost managementul în cvasi-majoritatea lor și cum au fost populate de tot felul de prieteni ai PSD”.

