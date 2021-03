Violeta Alexandru: PNL închide compania Managementul Transporturilor / Este a doua companie municipală din București, desființată de actuala administrație a Capitalei (VIDEO)

Președinta PNL București, Violeta Alexandru, a anunțat, marți, că va fi închisă a doua companie municipală din Capitală. Este vorba despre Compania Managementul Transportului. În acest sens va fi depus un un proiect de Hotărâre de Consiliu General al Municipiului București.





”PNL închide a doua companie municipală prin inițierea unui proiect de hotărâre a Consiliului General, rămânând fidel angajamentului luat față de bucureșteni. Vom opri risipa banilor publici. Aceste companii, deja constatăm din primele informații pe care le putem accesa, că acolo s-a făcut cu adevărat un jaf al banilor bucureștenilor și trebuie să oprim acest jaf. Suntem determinați, în pofida tuturor presiunilor și încercărilor șefilor din aceste companii de a-i menține în funcție, deși știu foarte bine că n-au muncit, să închidem aceste companii și să dăm posibilitatea oricărui antreprenor din București sau din țară să depună oferte în mod transparent la Primărie pentru desfășurarea de activități care au fost până acum prestate de aceste companii”, a declarat Violeta Alexandru.

