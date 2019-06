Biroul Executiv al PNL a votat marţi numirea drept preşedinte interimar al PNL Bucureşti a Violetei Alexandru cu 21 de voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și 2 abțineri, scrie G4 Media.

Decizia BEX va trebui confirmată de Biroul Politic Național al PNL, cu două treimi din voturi.

Propunerea de numire a Violetei Alexandrua venit din partea preşedintelui PNL, Ludovic Orban. Funcţia era vacantă după demisia lui Cristian Buşoi.

Aflat în cărţi pentru a prelua el şefia PNL Bucureşti, europarlamentarul Rareş Bogdan s-a declarat încântat că Violeta Alexandru să fie propusă pentru șefia PNL București, precizând că este un om foarte valoros pentru partid.

"Dacă ar fi Violeta Alexandru nu pot fi decât încântat, a muncit fantastic door to door și la întâlnirile televizate. E un om foarte valoros. Putea fi bine pusă și pe lista de europarlamentare, la forța pe care o are, pentru că e un om foarte bun. A fost alături de Cioloș, după care a venit alături de noi, fiind consilierul domnului Orban și apoi a devenit cred membru la Sectorul 1. Pe cei din PSD i-a deranjat cu siguranță. Pe cei din PNL sigur nu i-a deranjat, precum nici pe cei 2,5 milioane de votanți ai PNL, pentru că lucrurile sunt simple – trebuie să fim într-o poziție radicală cu PSD. Eu am spus că PSD e doar rănit, nu e învins și trebuie să luptăm pentru asta. Ne așteaptă trei rânduri de alegeri extrem de grele, prezidențiale, locale și parlamentare", a afirmat, marți, Rareș Bogdan.

