Violeta Alexandru: PSD a adus în faliment Bucureștiul, cel mai bogat oraș al României. Resurse a avut, dar și-a bătut joc de banii publici (VIDEO)

PSD a adus în faliment Bucureștiul, cel mai bogat oraș al României, a declarat Violeta Alexandru, președinta PNL București, la lansarea campaniei de strângere a semnăturilor necesare pentru candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. „Echipa pe care PNL, alături de USR-PLUS, o așază lângă Nicușor Dan va avea decența să cheltuie banii publici cu respect pentru cetățeni, va avea și pregătirea”, a mai precizat Alexandru.

„Se poate mult mai eficient și se poate cu respect pentru cetățeni. Ne angajăm să vă arătăm că, într-adevăr, se poate. Echipa pe care PNL, alături de USR-PLUS, o așază lângă Nicușor Dan va avea decența să cheltuie banii publici cu respect pentru cetățeni, va avea pregătirea, pentru că vom nomninaliza pe listă, alături de candidații de sector, oameni integri, care au o meserie în spate și care pot propune proiecte sustenabile și eficiente pentru București. Noi iubim acest oraș, ceea ce nu e cazul Gabrielei Firea, care nici măcar nu locuiește în București și cu atât mai puțin nu îi pasă de ce se întâmplă pe fiecare stradă a acestui oraș”, a declarat joi Violeta Alexandru, președinta PNL București.

Aceasta a insistat că politicienii cu care PNL-USR/PLUS vin în fața alegătorilor iubesc Bucureștiul, nu mint, au o meserie în spate, au condus echipe și sunt oameni în care alții au încredere.

„Nu facem PR în fața dumneavoastră, vă propunem un proiect serios, condus de Nicușor Dan și cadidații la primăriile de sector. Ei vor reuși să scoată Bucureștiul din starea de faliment în care l-a adus PSD. Suntem în faliment. PSD a adus cel mai bogat oraș al României în faliment. Resurse a avut, dar și-a bătut joc de banii publici”, a mai precizat Alexandru.

