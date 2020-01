Violeta Alexandru, ministrul Muncii, a subliniat că „PSD a sugerat că nu sunt bani de pensii”, deși problema este una „de perspectivă”, ce ar putea deveni realitate abia în 30 de ani, poate „și mai mult”.

„Una este o discuție de unde să vină banii pe anul acesta, și alta este o discuție ce se întâmplă cu veniturile, care alimentează Pilonul I, peste 25, 30 de ani - o chestiune care, din nou, constituie o preocupare pentru Ministerul Muncii și cred că trebuie să constituie pentru noi, ca societate.

În ceea ce privește creșterea pe anul acesta, sumele aferente sunt prevăzute în buget. Chiar nu am ce să comentez mai mult pe acest aspect. Sigur, privim cu toată seriozitatea toate semnalele - banca centrală, analiști respectabili au tras un semnal de alarmă cu privire la impactul pe care această creștere l-a avut. Știa și PSD acest lucru, când a făcut reglementarea. Suntem însă datori să punem legea în aplicare și, repet, în bugetul pe 2020 aceste fonduri sunt prevăzute.

O alta este discuția de perspectivă îndepărtată, foarte îndepărtată, dar care trebuie să ne preocupe, cu privire la contribuțiile la Pilonul I și sustenabilitatea Pilonului I în a asigura unor oameni ca mine și ca dumneavoastră pensiile în momentul în care vom ajunge pensionari. PSD a panicat și aici. Eu am spus că e vorba de o chestiune de perspectivă, de 30 de ani și mai mult, PSD a sugerat că nu sunt bani de pensii. Oamenii trebuie să-și ia informații de la surse”, a afirmat Violeta Alexandru, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Cu toate acestea, demnitarul recunoaște că scăderea demografică este reală și că sistemul public de pensii are „probleme nesfârșite”, dar a afirmat că toate sunt analizate și se vor găsi soluții.

„N-ai cum să nu fi îngrijorat, ar fi negarea evidențelor să nu vezi că, în România, în acest moment, situația demografică arată îngrijorător. Sigur, nu o să depunem armele și nu o să renunțăm la tot pachetul de măsuri pentru natalitate, care trebuie să ocupe un loc central în politicile unui stat, dar realitatea este că populația scade, foarte mulți români pleacă afară”, a adăugat Violeta Alexandru.

