Viorel Cataramă acuză o ''înțelegere ocultă'' între Palate: ''Asistăm la o adevărată trădare de țara, interesele personale pentru ocuparea unor demnități vremelnice sunt pe cale să consacre o politică antinațională''

Viorel Cataramă, preşedintele Dreapta Liberală, susține că există o înțelegere între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, astfel încât Klaus Iohannis să mai câștige un mandat de președinte, iar PSD să rămână la guvernare.

”Dreapta Liberala condamna cu vehementa intelegerea oculta dintre palatele Cotroceni si Victoria! In schimbul sustinerii mascate de catre PSD pentru obtinerea unui nou mandat, dl. Iohannis va asigura mentinerea in continuare la guvernare a socialistilor condusi de dna. Dancila (eventul prin adaugarea PNL, pentru refacerea USL). ''Blatul'' este vizibil din departare: eliminarea dlui. I.M. Pascu din pozitia de comisar european, renuntarea la actiunea de punere in concordanta a legilor justitiei cu deciziile CCR, pozitia in cazul L.C. Kovesi, non-combatul evident...”, a transmis Viorel Cataramă.

În opinia sa, asistăm la o adevărată trădare de țară, sectorul privat e distrus sistematic, iar România devine tot mai dependentă de împrumuturi externe și de importuri: ”In fapt, asistam la o adevarata tradare de tara, interesele personale pentru ocuparea unor demnitati vremelnice sunt pe cale sa consacre o politica antinationala de distrugerea sistematica a sectorului privat, facand Romania dependenta tot mai mult de imprumuturi (externe) si de importuri, totul cu ajutorul ''bratului inarmat'' numit aristocratia bugetara, ale carei privilegii si venituri continua sa creasca intr-un ritm ametitor, in timp ce controleaza si abuzeaza tot mai feroce viata si proprietatea privata a cetatenilor”.

”Romania are nevoie de un capital autohton puternic, are nevoie de relatii de piata capitaliste care sa asigure locuri de munca sigure si bine platite in sectorul privat, are nevoie de piata de desfacere pentru produsele industriale si agricole (inclusiv de exporturi care sa depaseasca importurile), are nevoie de pensii decente bazate pe contributivitate si, nu in ultimul rand, are nevoie de un sistem medical si de invatamant performant; asta inseamna in esenta un stat suplu, orientat spre reglementare; de aceste realitati socialistii fug insa ''ca dracul de tamaie''. La Wimbledon 2019, non-combatul a fost drastic amendat; in tara noastra, numai cetatenii responsabili pot invinge socialismul si instaura Statul-Natiune in drepturi depline; in noiembrie vom avea ocazia sa constatam acest lucru!”, a mai susținut Viorel Cataramă.