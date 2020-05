Viorel Cataramă, după ce a încercat să se infecteze cu coronavirus: Voi demonstra că această isterie nu justifică falimentarea țării. Toate partidele sunt structuri mafiote (VIDEO)

Omul de afaceri Viorel Cataramă a declarat, pentru B1 TV, că a vrut și speră să se fi infectat cu coronavirus pentru a demonstra întregii țări că tot ce se întâmplă în ultima vreme din cauza epidemiei de coronavavirus nu este decât o isterie generalizată, că economia a fost blocată degeaba și tot degeaba au fost „arestați la domiciliu” românii de peste 65 de ani. Afaceristul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, după ce a mers în comuna Bărbulești, județul Ialomița, și s-a îmbrățisat cu un bărbat infectat cu noul coronavirus. Despre această infracțiune, pentru care s-au deschis până acum în total 559 de dosare penale, Viorel Cataramă a susținut că este „noua ghilotină pentru oamenii liberi”. El a mai declarat că partidele politice românești sunt doar niște structuri mafiote care acționează „cu succes” pentru ca România să fie dependentă de importuri, împrumuturi și decizii luate în străinătate.

Întrebat de moderatorul B1 TV Tudor Barbu de ce a ales tocmai Bărbuleștiul pentru încercarea sa de a se infecta, Viorel Cataramă a răspuns: „Nu am putut să am acces în vreunul din spitalele care tratează COVID-19, iar Bărbulești are cel mai mare grad de risc, că are cel mai mare număr de infectați la numărul de locuitori. Chiar mai mulți decât în Țăndărei sau Suceava (ambele aflate în carantină totală). Deci dacă vrei să te infectezi, acesta este locul potrivit”.

El a precizat că a vrut să facă acest lucru pentru a demonstra că economia a fost pusă pe butuci degeaba și că oamenii peste 65 de ani au fost arestați la domiciliu, iar românii în general privați de drepturile și libertățile lor, tot degeaba.

„Gestul meu e gestul unui patriot dispus să-și dea viața pentru ca țara lui să nu falimenteze, iar drepturile și libertățile să nu fie călcate în picioare. Eu sper că m-am infectat, să demonstrez că nu pățesc nimic și peste 14 zile mă veți vedea la fel de sănătos, puternic. Vreau să demonstrez că am stat acasă două luni timp, în care am falimentat România, că am arestat la domiciliu toate persoanele peste 65 de ani. Toți acești oameni sunt arestați la domiciliu, ceva nemaiîntânit. Voi demonstra că nu voi păți nimic și că această isterie nu justifică falimentarea României”, a explicat omul de afaceri, pentru B1 TV.

Cataramă a mai afirmat că abia după reluarea pe deplin a activității va ști cât a pierdut afacerea sa de pe urma acestor măsuri anti-COVID-19. Totuși, știe încă de pe acum că rezultatul este unul „catastrofal”.

Cât despre ”zădărnicirea combaterii bolilor”, infracțiune de care sunt acuzate câteva sute de persoane, inclusiv el, Cataramă a susținut că este „noua ghilotină pentru oamenii liberi”.

Omul de afaceri a mai declarat că de vină pentru situația în care se găsește astăzi România este clasa politică. În viziunea sa, toate partidele duc o politică antinațională, menită să ne facă dependenți de împrumuturi, importuri și decizii luate în străinătate.

„De ani de zile vorbesc că toată clasa politică duce o politică antinațională de distrugere a capitalului românesc, de reducere a exporturilor, lucrează la dependența României de importuri și împrumuturi. Mobila românească e mai scumpă decât în alte țări, ca Italia sau China, pentru că am dublat salariile din pix și am crescut prețurile la mai multe materii și produse.

E o politică deliberată, pentru mulți inconștientă, de prăbușire totată a capitalului românesc și de dependență a noastră de importuri, de împrumuturi și decizii luate în străinătate”.

Sunt singura persoană publică care, de mai bine de 6-7 ani, spune că toate partidele sunt structuri mafiote extrem de bine consolidate. Ni s-a spus că trebuie să fim arestați, să pierdem drepturi, ca să salvăm vieți, că sistemul nostru medical nu e bine dotat. Eu vin și spun: de ce nu e bine dotat sistemul nostru medical? 30 de ani românii au votat structuri mafiote care au devalizat toate sistemele, inclusiv sistemul medical. Am mers din rău în mai rău. De ce spitalele nu sunt dotate? Au fost jefuite. Presa a arătat sute de milioane de euro devalizate”, a declarat Viorel Cataramă, pentru B1 TV.

Întrebat de ce nu a spus toate aceste lucruri când era lider în PNL, Cataramă a răspuns: „Am spus și atunci, cum să nu? Am încercat să duc o politică de susținere a capitalului românesc. Nu am reușit și am fost liminat din această cauză. Am încercat cât am putut. Am spus în ultimii ani. Să consideri azi că toți cei peste 65 de ani sunt infractori și să-i arestezi la domiciliu dar, în același timp, să faci afaceri de miliarde de euro înseamnă că românii trebuie să achite nota de plată, că 30 de ani au votat mafioți”.

„În ianuarie 2017, s-a protestat puternic contra OUG 13. Toți cei care protestau atunci mă critică acum că protestez contra unei legi pe care o consider distrugătoare”, a mai remarcat omul de afaceri.

Săptămâna trecută, afaceristul Viorel Cataramă a fost în localitatea Bărbulești, județul Ialomița, pentru a se infecta cu coronavirus. Peste 70 de persoane au fost depistate pozitiv acolo.

„M-am îmbrățișat cu mai mulți cetățeni de etnie romă, am socializat, dupa care m-am izolat acasa. Am ferma convingere ca nu voi păți nimic si voi putea demonstra ca falimentarea României și suprimarea drepturilor și libertatilor noastre fundamentale a fost o mare eroare, iar cei vinovati vor trebui sa raspunde mai devreme sau mai tarziu!”, a scris Cataramă, pe Facebook.

Urmare a gestului său, soția sa, medicul Adina Alberts, a anunțat că pleacă de acasă.

Ulterior, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni i-au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de zădărnicire a combaterii bolilor.

Duminică, Viorel Cataramă, care este și președintele Partidului Dreapta Liberală, a declarat că starea sa de sănătate s-a înrăutățit considerabil și că următoarele zile sunt decisive.