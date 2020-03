Viorel Mocanu, găsit în incompatibilitate de ANI. Fostul agent guvernamental la CEDO este unul dintre avocații Sorinei Pintea

Viorel Mocanu, unul dintre avocații Sorinei Pintea, a fost găsit în stare de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate, pentru că, în 2019, acesta ar fi fost simultan agent guvernamental la CEDO și membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM S.A.

