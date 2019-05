Dăncilă explică de ce nu a votat la referendum: Când condiționezi alegerile de un guvern mai bun, eu nu pot vota împotriva propriului guvern. Iohannis a politizat discuția (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu a votat la referendumul pe justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis, deoarece șeful statului a politizat discuția.

”Am votat doar pentru europarlamentare, am spus că sunt om al echilibrului. Când condiționezi alegerile de un guvern mai bun, eu nu pot vota împotriva propriului guvern.

Cred că președintele a politizat referendumul, nu trebuia să-l politizeze.

Faptul că domnul președinte a făcut această legătură m-a determinat să iau decizia să nu votez la europarlamentare. Ele nu au legătură cu guvernul. Din păcate, președintele s-a poziționat în favoarea partidului care-l susține și cred că nu e normal”, a declarat Viorica Dăncilă, când a ieșit din secția de votare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.