Dăncilă: Respingerea Rovanei Plumb, un joc politic. Dacă aducem un bebeluș și spunem că e propus de PSD, i s-ar găsi un defect

Respingerea Rovanei Plumb pentru postul de comisar european a fost doar un joc politic, este de părere Viorica Dăncilă. Premierul a mai afirmat că atitudinea președintelui Klaus Iohannis este incalificabilă, mai ales că, susține ea, și-ar fi dat acordul ca Plumb și Nica să fie propunerile de comisar din partea României.

Dăncilă a mai dat de înțeles că lumea are ceva cu PSD și și dacă trimite un bebeluș la Bruxelles pentru postul de comisar, tot e respins numai pentru că e propus de partidul pe care ea îl conduce.

„In orice stat european trebuie sa existe cooperare interinstitutionala. Pentru obiectivele de tara importante pentru Romania trebuie sa discutam. Aici vad ca lucrurile au luat-o razna. Legat de comisar, am vorbit cu domnul Iohannis. Ceea ce s-a intamplat pe urmă este incalificabil. Am vazut aceeasi lupta. Nu am vazut niciun stat membru care sa procedeze asa. Am avut acceptul domnului presedinte la momentul in care am trimis cele doua propuneri. Respingerea Rovanei Plumb a fost un joc politic. Am vazut cum a procedat domnul Ciolos. Acelasi domn Ciolos a fost sustinut de noi toti (la momentul desemnării pentru funcţia de comisar european, n.r.), desi era de la PNL.

Doamna presedinte a Comisiei Europene a spus ca vrea egalitate de gen. A venit la inceput cu 50-50. Prin faptul ca a fost respinsa Rovana Plumb nu putem sa cerem unei tari sa nominalizeze de doua ori o femeie. Daca aducem si un bebelus si spunem ca e propus de PSD, i s-ar gasi un defect. Aceste atacuri sunt monitorizate de celelalte state membre. Ati vazut Franta ca a atacat nominalizarea pe care au facut-o? Ati vazut Belgia? La noi, unora carora le place circul si au alte interese le place sa faca acest lucru”, a declarat Viorica Dăncilă, citată de stiripesurse.ro.