Viorica Dăncilă a anunțat, joi, că guvernul lucrează la rectificarea bugetară și așteaptă avizul CSAT pentru a fi aprobată.

"Lucrăm la rectificarea bugetară, domnul ministru Teodorovici va da toate detaliile. Deja aşteptăm CSAT-ul pentru a aproba rectificarea bugetară prima dată în CSAT, pentru a avea avizul CSAT-ului", a afirmat Viorica Dăncilă la plecarea de la lansarea Cartei Albe a IMM-urilor.

Şefa Executivului a precizat că ţinta de deficit bugetar va fi menţinută.

