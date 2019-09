Viorica Dăncilă a anunțat că CEx al PSD a stabilit desemnarea lui Ionuţ Vulpescu în funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional

CEx al PSD a stabilit desemnarea lui Ionuţ Vulpescu în funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional, a anunțat premierul Viorica Dăncilă, miercuri seară, la finalul ședinței.

Ionuţ Vulpescu va prelua funcția deținută de curând în PSD de Mihai Fifor care a renunţat la această poziție după ce a fost ales secretar general al partidului.

O altă schimbare anunțată de premierul Dăncilă este numirea unui nou președinte interimar al organizației PSD Cluj, în locul lui Horia Nasra. Locul său va fi preluar de Liviu Alexa. Dăncilă a precizat că această decizie a fost luată ca urmare a rezultatelor electorale slabe obținute de PSD în județul Cluj.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.