Viorica Dăncilă, reprezentantul PSD în finala prezidențialelor din 24 noiembrie, a venit, marți, la Palatul Parlamentului, unde a citit un discurs prin care i-a adus mai multe reproșuri președintelui Klaus Iohannis, contracandidatul ei în cursa spre Cotroceni. Printre altele, ea a reclamat refuzul președintelui în funcție de a accepta o dezbatere electorală.

„Un dialog pe care eu l-am considerat necesar. Dacă am avut până acum un președinte care i-a împărțit pe români, iată că astăzi avem un președinte care crede că o parte din presă merită să participe la o dezbatere, iar altă parte nu merită. Indiferent dacă presa te apreciază sau îți este ostilă, eu cred că trebuie să ai o abordare corecta față de presă.



Am tot sperat că vom avea o confruntare. O confruntare care să arate responsabilitatea noastră, respectul pentru români. Se pare că Klaus Iohannis refuză această confruntare, că vrea doar o dezbatere cu cei pe care îi agreează și în fața celor pe care îi acceptă, sfidând astfel românii care l-au votat, dar și pe cei care nu l-au votat, pentru că președintele trebuie să fie al tuturor românilor. Văd teama de un dialog autentic. Văd teama de întrebări, de adevăruri incomode pentru Klaus Iohannis.



Am avut mult jigniri din partea lui Iohannis, am avut multe minciuni la adresa mea din partea lui Iohannis. Cred că o confruntare arăta de fapt cum suntem fiecare dintre noi, cum suntem pregătiți pentru funcția prezidențială, dar mai ales ceea ce am făcut în funcția pe care am deținut-o în statul român. Klaus Iohannis, în cei cinci ani în care a fost Președintele României, iar eu în cei un an și nouă luni în care am fost premierul României. Cred că avem această responsabilitate față de cetățeni”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Totodată, șefa PSD a prezentat un raport de activitate, pe care l-a comparat cu cei cinci ani de mandat ai lui Klaus Iohannis. Viorica Dăncilă susține că, în aproape doi ani la Palatul Victoria, a avut 41 de vizite externe și 100 de primiri la București, față de cele doar 25 de deplasări externe și 40 de primiri la București ai președintelui în funcție din 2014.

„S-a întors din SUA cu o șapcă și trei poze. La Summitul de la Sibiu, a promis că România va intra în Schengen. Dle Iohannis, vă asumați acest eșec? Știm că România îndeplinește toate criteriile, știți că e o decizie politică și că puteați vorbi cu șefii statelor care s-au opus”, a adăugat Dăncilă.

Printre altele, candidata PSD i-a mai reproșat președintelui în funcție atitudinea față de diaspora, care se rezumă, în opinia ei, la „lozinci”, în timp ce Guvernul social-democrat a implementat măsuri concrete pentru românii de peste hotare.

„Acum pune foarte mare accent pe diaspora, pe votul din diaspora, dar bineînțeles că vine întrebarea ce a făcut pentru români. Ce a făcut ca să îi aducă acasă, pentru că românii s-au săturat de lozinci, vor lucruri concrete. Ce a făcut Guvernul? Am implementat programul Start-Up, am implementat programe în agricultură, iar 1.600 de români plecați s-au implicat în programul pentru tomate. Am facilitat votul pentru românii din diaspora astfel încât durata de vot este de trei zile și a fost dublată de votul prin corespondență. Am acordat suport în educație pentru copiii români din străinătate, prin acordarea de materiale școlare, prin acordarea de burse. Ce a făcut Iohannis?”, a subliniat Dăncilă.

Nu în ultimul rând, șefa PSD l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că a „intervenit brutal în justiție”.

„De unde știu cei din apropierea dumneavoastră că trebuie să mă pregătesc pentru o dezbatere cu procurorii? De unde știu de activitatea organelor de justiție? Aceasta este justiția independentă pe care o vreți în România. Am văzut că ați vorbit despre independența justiției, dar am văzut că ați intervenit brutal în justiție, atunci când ați cerut schimbarea șefului DIICOT, atunci când ați cerut desființarea Secției speciale (n.r. - Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție)”, a mai spus Viorica Dăncilă.