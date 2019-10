Viorica Dăncilă, acuzată că ar fi promis 18 ministere pentru a trece cu bine de moțiune. Victor Ponta: „Eu i-am numărat. Mă gândeam că o să mă sune şi pe mine să-mi propună şi mie ceva”

Victor Ponta, liderul Pro România, susține că premierul Viorica Dăncilă a promis, în acest weekend, 18 posturi de miniştri parlamentarilor din afara PSD, în speranța că aceștia vor sprijini actuala putere la moțiunea de cenzură de joi seară.



„Vreau să spun că astăzi, mai devreme, am numărat numărul de miniştri. De la Pro România au primit patru propuneri să fie miniştri: Mocioalcă, Daniel, Bănicioiu, Sorin, de la ALDE au mai primit vreo trei să fie miniştri. Acum, zilele astea, sunaţi direct de doamna Dăncilă. Mă gândeam că o să mă sune şi pe mine să-mi propună şi mie ceva. Eu i-am numărat, deci în acest weekend a promis parlamentarilor din afara PSD 18 miniştri, rămâne Dăncilă singură cu 18 de la Pro România. ALDE şi PMP. Cine crede minciunile astea? Cine îşi merită soarta, evident, că de aia nu fac rectificarea miercuri, că le dau ţeapă, nu le dau bani, de unde să le dea dacă nu au bani nici pentru pensii", a afirmat luni Ponta, la Parlament, potrivit Agerpres.



Totuși, fostul premier a adăugat că, în opinia sa, romisiunile Vioricăi Dăncilă că le va da bani la rectificare parlamentarilor care nu votează moţiunea sunt „o păcăleală".



„Totul este o păcăleală, nu o să le dea niciun ban vineri. E o escrocherie asta, joi nu votaţi, că vineri vă dăm. Vă spun ce am păţit, ce am văzut săptămâna trecută. I-au adus aici la Bucureşti pe primarii de la Cluj ca să le promită banii ca să nu plece cei doi deputaţi, Nasra şi cu Itu, după care i-a trimis la Vâlcov, bineînţeles după ce le-a promis, peste trei ore am luat de la Ministerul Dezvoltării lista, nu era niciunul pe listă. Deci e o escrocherie pe faţă (...)", a adăugat Ponta.