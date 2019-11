Viorica Dăncilă, acuzată de liderul deputaților PNL că a „mințit” în declarația de avere. Florin Roman: „Vorbim de o colecţie de ceasuri placate cu aur şi argint”

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a acuzat-o pe Viorica Dăncilă că a „mințit” în declarația de avere, întrucât nu a menţionat „colecţia de ceasuri placate cu aur şi argint", a căror valoare ajunge la 5.000 de euro, potrivit stiripesurse.ro.



„Deşi legea prevede foarte explicit că aceste bijuterii trebuie declarate în declaraţia de avere, dacă valoarea lor CUMULATA însumează 5000 de euro, Vasilica Viorica Dancila a minţit sub sancţiunea incidenţei Codului Penal. După ce am semnalat cazul ceasului de aur purtat de Viorica Dancilă, cea care plânge de mila pensionarilor, dar îşi etalează opulenţa şi bogăţia, candidatul PSD s-a încurcat în minciuni. De altfel, promisiunea făcută în faţa jurnaliştilor, că o să vină să prezinte ceasul, a rămas o simplă promisiune! Pentru că Vasilica Dancilă minte şi fuge cu laşitate de adevăr”, afirmă Florin Roman.



Liderul deputaților PNL susține că, la cel puțin cinci evenimente publice, candidatul PSD la Președinția României a purtat ceasuri din game de lux, al căror preț de catalog variază între 7.000 de euro și 30.000 de euro.



„Din acest motiv am revenit cu precizarea că nu vorbim de un singur ceas de aur nedeclarat, ci de o colecţie de ceasuri placate cu aur şi argint, pe care Vasilica Dancilă era obligată conform legii să le declare. Care înseamnă echivalentul a sute de pensii pentru românii de rând. La fel a minţit şi în cazul casei de la Predeal, despre care a spus ca este... nefinalizata! Minciuna: procesul verbal a fost semnat anul trecut, motiv pentru care a fost şi plătit impozitul pe teren! De ce minte doamna Dăncilă? Pentru a poza în faţa electoratului PSD ca un candidat sărac şi cinstit ca ideologul Ion Iliescu!", spune Roman.