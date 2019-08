Liderul PSD, Viorica Dăncilă a anunțat luni seară, la finalul ședinței CEx a PSD, că social-democrații au luat decizia continuării guvernării alături de cei de la ALDE.

”Am hotărât continuarea guvernării PSD-ALDE. O guvernare care mai are multe lucruri de făcut și trebuie să asigure stabilitatea guvernării în continuare”, a declarat Viorica Dăncilă.

De asemenea, Dăncilă a anunțat că social-democrații nu au fost de acord cu cooptarea Pro România la Guvernare.

”Majoritatea colegilor au decis că nu este bună cooptarea Pro România la guvernare. Noi avem o alianță puternică și vrem să continuăm până în 2020. Am avut o discuție cu Victor Ponta despre o eventuală susținere a PSD. S-au abordat chestiuni generale. Am văzut declarațiile domnului Ponta, care au nemulțumit PSD și acest lucru a condus la această reticență în a coopta Pro România la guvernare. (...) Domnul Ponta a lansat ipoteza de a veni la guvernare, dar nu au fost discuții care să se finalizeze cu un protocol, o soluție privind venirea la guvernare”.

Întrebată dacă Tăriceanu a cerul pentru ALDE mai multe posturi în interiorul guvernului, Viorica Dăncilă a răspuns: ”Nu a făcut acest lucru. Nu cred că acest lucru funcționează. Nu putem să cerem ceva în plus sau să condiționăm. Domnul Tăriceanu nu a solicitat acest lucru”.

