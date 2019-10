Dăncilă, despre situația lui Birchall: Anumite afirmații au nemulțumit. Partidul e foarte supărat că am zis că nu intervenim în Justiție

Premierul Viorica Dăncilă a dat de înțeles că a propus revocarea Anei Birchall de la Ministerul Justiției deoarece aceasta ar fi intervenit în Justiție. Dăncilă a precizat că are relații instituționale cu Birchall, la fel cum are cu orice alt ministru. În schimb, PSD e supărat pe Birchall.

„Am propus revocarea doamnei Birchall. Suntem în relații instituționale, aceleași pe care le am cu ceilalți miniștri. Partidul e foarte supărat că am zis că nu intervenim în Justiție. Asta am învățat de la alegerile europarlamentare. Anumite afirmații au nemulțumit”, a declarat Viorica Dăncilă, la Adevărul.

Întrebată cum vede conflictul dintre Ana Birchall și Lia Savonea, șefa Consiliului Superior al Magistraturii, Dăncilă a răspuns: „Mi se pare că astfel de lucruri nu trebuie să aibă loc. Nu e normal ca între ministru și șeful CSM să fie un astfel de conflict și să se poarte prin intermediul mass-media. Cred că dialogul era cel mai important”.

Premierul a mai precizat că nu a discutat cu șefa CSM.

Dăncilă a refuzat să spună dacă este de acord cu funcționarea Secției Speciale de Investigare a Magistraților sau cu numirea Adinei Florea în fruntea acestei Secții: „Nu trebuie să fiu eu de acord, cei din Justiție trebuie să decidă”.

„Olanda nu a făcut modificările recomandate de GRECO pentru că a zis că asociațiile de magistrați trebuie să ajungă la un acord. Cred că noi, din punct de vedere politic, nu trebuie să mai intervenim. Am zis că nu mai dăm nicio Ordonanță de Urgență pe Justiție”, a mai ținut să precizeze premierul.