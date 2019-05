Premierul Viorica Dăncilă a declarat că nu vrea să-i demită pe Carmen Dan și Teodor Meleșcanu deoarece vrea întâi să facă o analiză pentru a stabili cine e vinovat de problemele de la secțiile de vot din diaspora.

"Prezența numeroasă la vot ne arată dorința de implicare și faptul că societatea e profund interesată de UE. Viitorul României e în UE. Le doresc tuturor europarlamentarilor români succes și să nu uite că rolul lor este acela de a promova interesele României și a le integra în politica UE. Așa cum am anunțat după alegeri, am cerut Ministerului Afacerilor Extrenre și Ministerului Afacerilor Externe un raport privind dificultățile în alegeri. Sunt un om echilibrat care nu vrea să ia decizi pripite. Toate deciziile trebuie să le luăm pe baza acestor analize. Pe baza acestui raport vom analiza ce s-a întâmplat. Dacă au fost greșeli și cu siguranță au fost greșeli, cei care au fost implicați vor plăti, dar nu putem lua măsuri fără o analiză", a declarat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.