Viorica Dăncilă a declarat, marți, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că în timpul campanieie electorale nu va participa la celebrele mitinguri organizate cu care au obișnuit social-democrații.

„Nu vreau mitinguri. Voi merge în piață, la ziua recoltei, unde sunt oameni, eu iubesc oamenii și emptizez. Îmi place să stau între oameni. Nu mi se pare normal că un președinte să stea închis în Palatul Cotroceni, asta e greșeala făcută mereu până acum, trebuie să vedem care e pulsul, ce vor oamenii de la noi. Eu cred că această izolare de oameni nu este un lucru bun. Așa voi aborda campania electorală, de mâine voi fi în teritoriu”, a declarat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.