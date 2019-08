Viorica Dăncilă anunță schimbări la OUG-ul Anei Birchall pe Codurile penale, propus după CAZUL CARACAL: 'Rămâne doar o parte' (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, vineri, că din proiectul de Ordonanță de Urgență de modificare a legislației penale după cazul Caracal, propus de Ana Birchall joi, va rămâne doar partea care se referă înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie.

„Proiectul referitor la înăsprirea pedepselor rămâne doar partea care se referă la înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie. Am spus că voi face acest lucru și voi duce acest lucru până la capăt”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul Comitetului Executiv al PSD.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.