Viorica Dăncilă ar putea apărea fără invitație la dezbaterea organizată marți de Klaus Iohannis: „Îi văd atât de speriați încât nu știu ce să zic” / Președintele în funcție, în dialog cu jurnaliști și politologi la BCU

Viorica Dăncilă, reprezentanta PSD în finala prezidențialelor, a afirmat că ia „în calcul orice variantă” în ceea ce privește participarea sa fără invitație la dezbaterea organizată marți de Klaus Iohannis, candidatul PNL, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, unde președintele în funcție va răspunde la întrebările politologilor, jurnaliștilor și formatorilor de opinie.



„Îi văd atât de speriați încât nu știu ce să zic... Au zis că nu am ce să caut acolo. E ceva ce nu am întâlnit de la Revoluție încoace. Luăm în calcul orice variantă, să mergem acolo sau nu. Am văzut mesajele date de președinte, unele foarte urâte, ajungând la jigniri, pentru că oamenii slabi recurg la jigniri când nu au argumente. Eu nu o să mă duc să mă împing pe acolo”, a declarat Viorica Dăncilă, potrivit stiripesurse.ro.



Președintele Klaus Iohannis a explicat, luni, de ce nu participă la o dezbatere cu Viorica Dăncilă, care „reprezintă un partid nedemocratic, nereformat” și care „a întruchipat” un regim „toxic”. (Detalii AICI)