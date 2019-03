Viorica Dăncilă, apel DE URGENȚĂ către parlamentari: 'Nu putem permite să lăsăm fără fonduri comunitățile locale' (VIDEO)

Viorica Dăncilă face apel la aleși să analizeze de urgență proiectul pe buget pentru anul 2019, după ce președintele Klaus Iohannis l-a retrimis în Parlament.

“Nu putem permite să lăsăm fără fonduri comunitățile locale care prin această prevedere pierd 300 de milioane de lei. (,..) Nu ne putem juca cu oamenii bolnavi. Întârzierea finanțării și cofinanțării proiectelor de investiții prezintă efecte negative Am toată încredere în Paramentul României că va răspunde rapid cererii de reexaminare a bugetului pe 2019 astfel încât să ducem la bun- sfârșit proiectele pe anul 2019 ", a declarat Viorica Dăncilă.

