Viorica Dăncilă are un atac devastator la adresa premierului Orban. Foloseşte jigniri şi alte cuvinte dure

Fostul premier al României îl atacă pe actualul. Viorica Dăncilă, care a şi candidat la preşedinţie, din partea PSD, în noiembrie 2019, este de părere că românii ar fi trăit mai bine, cu o guvernare social-democrată. De asemenea, cea care a pierdut atunci alegerile în faţa lui Iohannis consideră că partidul din care ea încă face parte ar fi gestionat mai bine pandemia declanşată de Covid-19.

Dăncilă a enumerat ceea ce ea numeşte eşecurile lui Orban

Fostul prim-ministru afirmă că actualul premier se luptă cu PSD. "Fiindcă nu poate face campanie electorală pe realizările guvernării liberale (care sunt zero), premierul Ludovic Orban se luptă în continuare cu PSD, la aproape un an de la preluarea puterii. Vreau să-i transmit domnului Orban că o guvernare PSD în 2020 ar fi arătat mult mai bine decât guvernarea eșuată a PNL. Îl asigur că românii n-ar fi trăit azi cu spaima șomajului, că pensionarii și-ar fi văzut pensiile mărite cu 40% (așa cum am promis în Pactul Național pentru Bunăstarea Românilor), că toți copiii ar fi avut deja alocațiile dublate, iar bugetul României ar fi fost corect gestionat în pandemie, nu jefuit, așa cum e azi", a spus Viorica Dăncilă pe Facebook.

L-a poreclit pe Ludovic Orban

Viorica Dăncilă l-a şi jignit pe liderul PNL. "Premierul COVID și guvernarea lui ratată n-au reușit decât să prăbușească speranțele oamenilor, să inducă frica în societate și să irite tot mai mulți români cu politizarea distrugătoare a administrației. Ciocoismul galben care conduce azi România împinge la faliment județele și afectează grav șansele comunităților locale la dezvoltare. Pentru a face față acestei situații dificile, românii trebuie să știe că se pot baza în continuare pe PSD, pe primarii destoinici ai partidului, pe președinții dinamici ai consiliilor județene din partea PSD, pe toți aleșii noștri locali", a mai scris Dăncilă.

Ludovic Orban: "Puteam sta liniştiţi, să lăsăm PSD-ul să se facă de râs"

Premierul Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat că România ajunsese într-o fundătură în timpul guvernării PSD - Dăncilă și că ne-ar fi așteptat dezastrul dacă ne prindea criza economică și epidemia de coronavirus cu social-democrații și "echipa de analfabeţi funcţional" la Palatul Victoria. Orban a ținut să laude partidul pe care îl conduce pentru că și-a asumat sarcina guvernării în acest condiții extrem de dificile și pentru că nu a gândit în termeni electorali, adică să stea pe margine, știind că va câștiga detașat alegerile.