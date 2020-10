Viorica Dăncilă, articol de opinie în Jerusalem Post. A îndemnat Europa să gândească pragmatic și strategic relația cu Federația Rusă

Fostul premier Viorica Dăncilă, care a făcut o treabă atât de bună la Palatul Victoria că n-a mai prins nici măcar loc pe listele PSD la parlamentare, a semnat un articol de opinie în The Jerusalem Post despre gestionarea situației cu Federația Rusă. Ajunsă în presa internațională mai mult cu gafele pe care le-a făcut în vizitele externe, Dăncilă atrage din nou atenția Europei, de data aceasta dândi-o sfaturi ce strategii să abordeze relația cu Moscova.

Viorica Dăncilă îndeamnă Europa să-și regândească strategia în privința Rusiei

„Europa trebuie să reflecteze asupra unei noi dinamici în relația cu Rusia, altfel mă tem că vom repeta aceleași greșeli, ne vom izbi de aceleași dificultăți și ne vom periclita securitatea. Întrebarea e ce strategii să aplicăm. Până acum, nimeni nu a venit cu o soluție convingătoare”, și-a început social-democrata articolul în The Jerusalem Post.

Engleza Vioricăi Dăncilă pare să fi evoluat extrem de mult de la simplul ”he, he” spus premierului israelian Benjamin Netanyahu, așa că acum s-a lansat într-o argumentație asupra efectelor limitate ale sancțiunilor aplicate de Europa asupra comportamentului Rusiei.

„Măsurile punitive, precum sancțiunile, au avut efectiv negativ vizibil asupra economiei rusești, dar, de asemenea, au acutizat sentimentele antioccidentale în rândul oamenilor, consolidând astfel popularitatea regimului și declanșând încercări de diversificare a economiei care nu s-au dovedit a fi chiar lipsite de succes. Aduceți-vă aminte că Rusia este o țară care a supraviețuit la mai bine de 70 de ani de izolare”, scrie în articolul semnat Viorica Dăncilă.

Ea a mai explicat că nici tatonările politice și diplomatice nu au avut vreun mare efect, în afară de a da material mașinăriei de propagandă rusești ,în încercarea sa de a portretiza Occidentul drept un partener neloial.

Fostul premier insistă că nu militează pentru o cedare în fața Rusiei, mai ales că influența acesteia în Europa este una agresivă și dăunătoare, ci pentru o schimbare de abordare.

Viorica Dăncilă: „Cât am fost prim-ministru, mereu am optat pentru pragmatism și realpolitik”

Viorica Dăncilă a mai scris că sigur nu se poate vorbi despre prietenie în relația Europa - Rusia, dar n-ar ști să spună dacă se poate ajunge, totuși, la un parteneriat. Cert este că va fi o adevărată provocare schimbarea paradigmei în ceea ce privește relația cu Moscova.

„Deși nu am crezut niciodată în vreo relație de prietenie între Europa și vecinul nostru din est, mereu am imaginat parteneriatul bazat pe interese comune. Am putut face asta pentru că am trăit în comunism și știu că bună parte din vechea clasă politică din România nu împărtățește aceleași valori, dar împărtășește aceeași mentalitate, același mod de a porcesa informațiile precum în fostul bloc sovietic”.

Viorica Dăncilă a făcut apoi un pic rezumat al relației dintre Rusia și România, precizând că rușii ne-au fost de-a lungul timpului și prieteni, și dușmani.

„Sper ca scurtul rezumat să arate că să ai Rusia aproape nu e ușor, dar e posibil, că încrederea e limitată și că în dinamica relațiilor Europa - Rusia sacrificiile făcute de noi pot fi minime. Scopul meu acum este să îndemn Europa să gândească strategic la cum își poate structura relația cu Rusia, astfel încât să-și urmeze interesele. (...) Sigur că trebuie să colaborăm cu Rusia pe chestiuni precum controlul armelor nucleare, dar nu trebuie să ne sacrificăm integritatea și bunăstarea”, a mai scris VIorica Dăncilă, pentru The Jerusalem Post.

Deși susține că vorbește și înțelege limba engleză, Dăncilă a fost surprinsă de mai multe ori folosind căștile pentru traducere în timpul diverselor discuții la care a participat în străinătate. A și gafat de mai multe ori încercând să vorbească în engleză, una dintre situațiile care a stârnit cele mai multe hohote de râs având loc în timpul unei întrevederi cu Andrej Plenkovic, premierul Croației. La final, Dăncilă a avut o exprimare stângace în limba engleză, când l-a întrebat pe acesta dacă vrea să facă o fotografie: „Make a photo?”. Iar în timpul unei întrevederi cu premierul israelian Benjamin Netanyahu nu a putut spune decât „he, he”.

În timpul campaniei pentru prezidențiale, Dăncilă a promis că va susține un discurs în limba engleză pentru a demonstra că știe s-o vorbească. Nu s-a ținut de cuvânt.

Dincolo de gafele care au stârnit amuzamentul, au fost și situații care au cam aprins scena politică. S-a întâmplat, de exemplu, când Dăncilă a anunțat, chiar de la Washington, că România își va muta capitala din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, anulând practic politica de ani a României și poziționând țara contrar Uniunii Europene.