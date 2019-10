Poze de campanie: Viorica Dăncilă, ”surprinsă” în autobuz (FOTO)

Viorica Dăncilă, premier demis și candidat PSD la prezidențiale, a fost ”surprinsă” în autobuzul care ajută la debarcarea pasagerilor din avion, pe aeroportul din Cluj.

Premierul a preferat să se deplaseze cu o cursă de linie, precizează stiripesurse.ro.

Luni, Dăncilă s-a arătat din nou încrezătoare că va ajunge în turul 2 al prezidențialelor și l-a provocat pe Klaus Iohannis la o dezbatere unu-la-unu: „Eu sper ca până la urmă să nu îi fie frică domnului Iohannis să se confrunte cu o femeie, adică eu cred că domnul preşedinte Iohannis trebuie să aibă puterea şi tăria să vină la această confruntare”.

„Este datoria noastră să venim în faţa cetăţenilor cu ce am făcut. Dânsul - ce a făcut în ultimii cinci ani în care a fost preşedintele României, eu - ce am realizat într-un an şi nouă luni cât am fost premierul României. Aşa este normal", a mai afirmat Viorica Dăncilă.

Foto: stiripesurse.ro

