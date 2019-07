Premierul vrea să păcălească primarii cu PNDL-ul lui Dragnea. Cîțu: Dăncilă promite bani care nu există. Nu sunt bani nici pentru pensii. Totul e perdea de fum (VIDEO)

”Cu ajutorul programelor PNDL, am scos ţara din noroaie!”, susținea premierul Viorica Dăncilă în februarie, într-o încercare de a arăta cât de bine o duc românii cu PSD la guvernare. Acum, după atâta trudă și investiții, Programul Naţional de Dezvoltare Locală a rămas fără bani, așa că Guvernul vrea să ia pentru acesta un miliard de lei din Fondul de Rezervă. Nu e prima dată când recurge la această tactică.

E, însă, o ”mică” problemă: banii nu există. A spus-o senatorul PNL Florin Cîțu, în emisiunea ”Bună, România!”, difuzată pe B1 TV.

”Acești bani nu există, sunt bani fictivi. În buget, fondul de rezevrnă n-are decât 100 de milioane de lei, dar Dăncilă a scos 500 de milioane pentru PNDL și săptămâna trecută a mai scos 650 de milioane de lei pentru fondul de mediu.

Asta se poate face foarte simplu. Când vii cu Bugetul în Parlament și trebuie să semnezi pe propria răspundere că datele sunt reale, nu semnezi. Încalci legea, nu semmnezi și apoi faci ce vrei. Dacă nu vă asumați nimic, puteți să faceți ce vreți și puteți să inventați orice cifre. Lăsând gluma la o parte, nu există acești bani în buget și nu vor primi cei de la PNDL niciun leu și nici cei de la fondul de mediu”, a declarat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.