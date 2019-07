Dăncilă, bilanţ în Parlamentul European: Rămânem profund ataşaţi respectării valorilor democratice şi a statului de drept

România a demonstrat că poate performa cu succes, a declarat Viorica Dăncilă, în Parlamentul European, la bilanţul Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Premierul a făcut referire la cele 90 de dosare finalizare, 2.500 de evenimente şi reuniuni organizate şi la adoptarea a 84 de concluzii.

”A fost important să arătăm că instituţiile europene lucrează pentru cetăţeni şi, mai ales, că produc rezultate care îmbunătăţesc viaţa acestora şi oferă perspective pentru viitor. Am satisfacţia de a afirma că România a reuşit acest lucru. Am preluat şi asumat această responsabilitate ca pe o misiune în slujba cetăţenilor şi a unităţii europene. Am considerat necesar ca toate acţiunile noastre să fie construite în jurul coeziunii ca valoare comună europeană. România a demonstrat că poate performa cu succes pe fondul unor provocări şi tendinţe care pun sub semnul întrebării determinarea Uniunii de a progresa”, a declarat Viorica Dăncilă, citată de news.ro.

DEZVĂLUIRI ȘOC DESPRE ANDREEA MARIN. ESTE VORBA DESPRE SINUCIDERE (GALERIE FOTO)

Aceasta a ținut apoi să vorbească și despre... fenomenul dezinformării: ”este de o actualitate incontestabilă şi de aceea am transmis Consiliului European raportul privind combaterea dezinformării şi asigurarea unor alegeri europene corecte. Un alt obiectiv major al preşedinţiei noastre a vizat combaterea antisemitismului, a xenofobiei, a discursului bazat pe ură şi a tuturor formelor de intoleranţă. Sperăm ca aceste eforturi vor fi continuate de către partenerii noştrii din trio”.

ACESTA A FOST FINALUL! OANA LIS A IZBUCNIT ÎN LACRIMI! A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)

Premierul Dăncilă s-a declarat profund ataşată de valorile europene: ”M-am implicat personal şi cu toate dăruirea în buna desfăşurare a acestei preşedinţii şi dintr-o motivaţie personală, determinată de ataşamentul profund faţă de idealul proiectului european. Vom acţiona în continuare de o manieră pragmatică pentru promovarea principiilor din Declaraţia de la Sibiu şi rămânem profund ataşaţi respectării valorilor democratice şi a statului de drept”.

Premierul României s-a declarat împotriva Europei cu mai multe viteze şi a susţinut că ”este important să nu existe diferenţe între statele membre, falii care să creeze standarde diferite pentru cetăţenii europeni”. De asemenea, a făcut referire la integrarea României în Schengen şi la înlăturarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare.