Dăncilă, despre discuțiile de la Bruxelles: Am reiterat că nu vor fi Ordonanţe de Urgenţă pe Justiţie, că această discuţie pentru noi nu mai există

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că a vorbit, la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele instituției, Frans Timmermans, despre situația actuală din Guvern și din PSD, informează Agerpres.

Dăncilă a precizat că le-a transmis clar celor doi lideri UE că nu vor mai fi ordonanţe de urgenţă pe Justiţie și că această discuţie pe Justiţie nu mai există pentru PSD.

Premierul a mai transmis că Bucureștiul vrea să reia discuţiile punctual în ceea ce privește Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV).

"Am avut discuţii atât cu preşedintele Comisiei Europene, cât şi cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, am discutat despre situaţia de acum, atât la guvernare, cât şi în calitatea de preşedinte interimar al PSD. Am reiterat ce am spus de la preluarea Preşedinţiei interimare (a Consiliului UE - n.r.), şi anume că nu vor fi ordonanţe de urgenţă pe Justiţie, că această discuţie pe Justiţie pentru noi nu mai există, că ţinem ca efectiv Justiţia să fie independentă, vrem statul de drept şi în acelaşi timp respectate drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Am spus că vrem să conlucrăm cu Comisia Europeană, că vrem să avem discuţii despre viitorul comisar european şi mai ales despre portofoliul pe care îl vom avea în viitoarea Comisie Europeană. Am găsit multă deschidere, am discutat şi despre Mecanismul de Cooperare şi Verificare, unde vrem să reluăm discuţiile punctual, pentru că aşa cum ştim, sunt puncte în MCV care trebuie discutate, pe care vedem cum le putem implementa, dar sunt şi puncte pe care nu le putem implementa pentru că ele sunt în contradicţie cu Constituţia României. Vom avea o discuţie tehnică, o discuţie aplicată, astfel încât să mergem cu paşi rapizi spre ridicarea acestui mecanism pentru România", a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3, potrivit Agerpres.