Viorica Dăncilă: 'Călin Popescu Tăriceanu nu a fost votat ca să abandoneze Guvernul' (VIDEO)

Viorica Dăncilă i-a transmis, miercuri seară, lui Călin Popescu Tăriceanu că nu a fost votat de români pentru a abandona guvernul. Totul în contextul mișcărilor de trupe de pe scena politică de după ieșirea ALDE de la guvernare.

”L-am tot auzit pe președintele Iohannis spunând că PSD nu a înțeles votul din 26 mai. Vreau să îi asigur că PSD a înțeles foarte bine acest vot. Noi suntem cei care nu fug de asumare și care cpontinuă guvernarea și au măsuri foarte bune pentru oameni, așa cum este creșterea pensiilor de la 1 septembrie. Suntem singurii rămași care se luptă pentru stabilitatea instituțiilor statului și echilibrul în societate, singurii care au propus un ministru tehnocrat pentru reforma sistemului.

Mă întreb ce a înțeles opoziția din votul din 26 mai? (...) Președintele nu a fost ales să blocheze Guvernul fără niciun argument. Parlamentarii opoziției nu au fost aleși să voteze mai multe moțiuni decât legi oportune și menite să facă dreptate.

Domnul Tăriceanu nu a fost votat ca să abandoneze Guvernul”, a spus Viorica Dăncilă.

