Viorica Dăncilă nu ține cont de legea electorală. Premierul a decis să se promoveze cu surle și trâmbițe prin țară. Într-o comuna din Constanța, de exemplu, o mașină cu megafoane anunță venirea șefei PSD. Imaginile au fost postate în mediul online şi au devenit imediat virale.

Viorica Dancilă a vrut să fie sigură că toți locuitorii comunei Ciobanu, din județul Constanța, află despre venirea ei. Premierul a apelat la o dubiță cu megafoane puternice pentru a-și anunta prezența.

”Dragi locuitori ai comunei, vă invităm joi, ora 9:30, să sărbătorim un moment ce va intra în istoria comunei, fiind onorați de vizita doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă”, este mesajul prin care locuitorii comunei Ciobanu au fost anunțați de vizita șefei PSD.

Asta chiar dacă astfel de mijloace de promovare sunt interzise.

În urma acestei promovări electorale, PNL Constanța a sesizat atât Biroul Electoral Județean, cât și organele de poliție.

Viorica Dăncilă, candidatul la alegerile prezidențiale din partea Partidului Social Democrat, se află zilele acestea în județul Constanța, unde va avea o serie de întâlniri electorale. Din acest motiv, s-au instituit chiar şi restricții de trafic în judeţ.

