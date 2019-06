Viorica Dăncilă, precizări de ULTIMĂ ORĂ despre candidatul PSD la prezidențiale: ”E bine să știm din timp...” (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat sâmbătă, după întâlnirea informală a Comitetului Executiv Național al PSD, că vor fi incluși în sondajele de opinie toți social-democrații care vor să intre în cursa internă pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidențiale.

”Am vorbit despre organizare Congresului, despre mesajele pe care trebuie să le dăm, despre unitate, despre acțiunea comună a tuturor membrilor PSD și despre stategia noastră după Congres.

Este bine ca toți colegii care vor să candideze să spună acest lucru, să putem să facem măsurători prin intermediul sondajelor de opinie, să vedem cum stă fiecare coleg în aceste sondaje, astfel încât să maximizăm șansa de a câștiga alegerile prezidențiale.

Eu le-am cerut tuturor colegilor care vor să candideze să-și anunțe candidatura pentru că este bine să știm din timp dacă unii colegi vor să candideze pentru prezidențiale, tocmai pentru a vedea care dintre ei are cele mai mari șanse.

Vor fi sondați toți cei care și-au anunțat și își vor anunța candidatura până la jumătatea săptămânii viitoare”, a declarat Viorica Dăncilă.

