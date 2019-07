Liderul PSD Viorica Dăncilă a declarat, marți, la finalul ședinței CEx, în care a fost validată drept cacidatul PSD la alegerile prezidențiale că este de părere că îl poate învinge pe președintele Klaus Iohannis în cursa electorală pentru Palatul Cotroceni.

”În CEx s-a votat pentru președintele partidului pentru a reprezenta partidul la alegerile prezidențiale. Este un vot care mă onorează și mă responsabilizează. Va fi o luptă grea, partidul pleacă dintr-o situație dificilă din punct de vedere electoral. Am încrederea că vom câștiga aprecierile românilor, că se vor găsi în mesajele noastre mulți dintre români și că putem câștiga aceste alegeri”, a spus Dăncilă.

Întrebată dacă este de părere că are șanse să îl învingă pe Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă a răspuns: ”Eu cred că am șanse și în fața președintelui Iohannis pentru că întotdeauna am demonstrat că pot fi premierul tuturor românilor, deci pot fi și președintele tuturor românilor. Cred că perioada în care împărțim românii în românii mei și românii altor partide trebuie să înceteze. Cred că am demonstrat că pot să îmi reprezint țara cu demnitate pe plan extern. Cred că pot să demonstrez că o campanie poate fi făcută pe proiecte, consens și nu prin jigniri sau violență verbală. Cred că pot să demonstrez că președintele poate fi președintele tuturor românilor și cred că putem avea pentru prima dată în instorie un președinte femeie”.

Dăncilă a mai spus că pentru prima dată desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidențiale a fost decisă după ce toți social-democrații din CEx și-au spus punctele de vedere.

”Colegii au propus adoptarea unei rozluții care să cuprindă faptul că, intrând în logica campaniei, e important ca opiniile noastre să fie spuse în forurile statutare, iar cei care vor ieși în spațiul public cu afirmații care să lezeze partidul sau candidatul la prezidențiale să fie sancționați.

Orice pas greșit este un pas pe care îl va deconta partidul și trebuie ca în această luptă să dăm dovadă de determinare și, în primul rând, de unitate. Sunt convinsă că fiecare coleg va fi foarte implicat, că organizarea de care va da dovadă și implicarea fiecăruia dintre noi va reprezenta un pas important în câștigarea alegerilor prezidențiale.

Chiar dacă domnul Pleșoianu nu a fost prezent pentru că nu este memebru al BPN și CEx le-am propus colegilor să dâm un vot și pentru el. Ligviu Pleșoianu a avut în vot. Gabriela Firea s-a retras din această cursă și a menționat că pentru noi este foarte important să mergem uniți la urmărtoarele alegeri”, a mai spus Viorica Dăncilă.