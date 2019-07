Viorica Dăncilă se încălzește pentru Cotroceni. Șefa PSD nu exclude o candidatură la alegerile prezidențiale, deși public evită să spună clar acest lucru. Premierul României a scăpat porumbelul în cadrul unei emisiuni tv.

”Ați spus de candidatura mea. Poate până acum președintele partidului a fost cel care întotdeauna a candidat la prezidențiale, dar pentru asta trebuie să fii o locomotivă, trebuie să vezi că în opinia electoratului ai un procent de încredere foarte mare și atunci ai obligația să-ți duci partidul către un rezultat foarte bun. Dar atât timp cât acest lucru încă nu există, pentru mine mai important decât persoana este partidul și rezultatul pe care îl vom obține”, a declarat Viorica Dăncilă, la Antena 3.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! BIETUL FUEGO! A AJUNS NUMAI PIELE SI OS! IRINA LOGHIN E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

Premierul Viorica Dăncilă a confirmat că se discută informal în partid de săptămâni bune despre viitoarele alegeri, şi că nu exclude o candidatură la alegerile prezidențiale deși public evită să spună clar acest lucru. Asta deşi şefa PSD a declarat recent într-un interviu că nu va candida la prezidențiale. Însă declaraţiile recente şi surse din PSD arată o altă variantă: Dăncilă a așteptat să treacă Congresul PSD ca să se lanseze în cursă.

”Din punctul meu de vedere contează, ân primul rând să vedem cum trebuie să fie profilul candidatului la prezidențiale. Să mai fie un om care în permanență să caute scandal? Un om care să fie doar președintele unei părți din cetățenii acestei țări? Sau un om cu echilibru, un om care să vrea consensul, o persoană care să fie un bun mediator, un om care, efectiv să-i reprezinte pe toți. Și cred că de la profilul candidatului trebuie să mergem către persoană”, a mai spus Dăncilă.

LIDIA BUBLE, GOALĂ PUȘCĂ LA DUȘ! RĂZVAN A PRINS-O ÎN FAPT! AVEM IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE (GALERIE FOTO)

Preşedintele PSD a anunţat, duminică seară, că luni va avea o primă întâlnire cu conducerea aleasă în cadrul Congresului formaţiunii, astfel încât să fie demarate acţiunile pregătitoare pentru campania pentru prezidenţiale încă de marţi. Şefa PSD a conturat şi profilul unui preşedinte din partea PSD.

”Important este pe cine susțin cetățenii și de aceea am și demarat sondaje de opinie pentru cei care și-au exprimat dorința de a candida, dar în aceste sondaje am pus și o candidatură comună, pe domnul Tăriceanu, am pus și un candidat din afară, fără a da numele pentru că, pentru noi, ca partid, este important să mergem cu cel care are cea mai mare susținere din partea cetățenilor”, a mai spus Viorica Dăncilă.

LACRIMI ÎN TELEVIZIUNE! BIATA TEO TRANDAFIR! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ (GALERIE FOTO)

De asemenea, liderul PSD a anunţat că analiza pe fiecare judeţ în parte, pentru eşecul de la europarlamentare, va fi făcută.