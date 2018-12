Vasilica Dăncilă, REGINA GAFELOR: ''Cred CĂ CAracterizarea cea mai bună ne-o face românii''

Viorica Dăncilă l-a acuzat pe Klaus Iohannis că acceptă cu greu consensul. Premierul a mai spus îi e greu să înțeleagă acest război între Palate, acest schimb de replici prin intermediul conferințelor, când ea și președintele ar putea vorbi direct despre subiectele importante pentru România.

”Vorbim de unitate, de consens, la care eu am făcut apel, domnul președinte a considerat că e drăguț. Deci pentru mine e greu de înțeles, e greu de înțeles că acest război continuă și că în permanență vorbim prin intermediul conferințelor de presă, declarațiilor publice, când am putea folosi telefonul, când am putea folosi o discuție aplicată nu despre noi, cei care deținem aceste funcții, ci cred despre subiectele importante pentru această țară. Și avem destule subiecte importante, destule provocări la care trebuie să răspundem și care ar trebui să aibă consens între Administrația Prezidențială, Guvern și Parlamentul României”, a declarat Viorica Dăncilă, pentru România TV.

Întrebată cum l-ar caracteriza pe Iohannis, Dăncilă a răspuns: ”nu știu, mi-e greu să cataloghez președintele. Cred că e un om care cu greu acceptă consensul. Mie așa mi se pare. Cred că este greu pentru mine ca premier să-i pun o etichetă președintelui și nu vreau să fac acest lucru, pentru că aș face exact ca dumnealui, ceea ce eu critic în aceste momente. Cred că e bine să nu fac această caracterizare, cred că caracterizarea cea mai bună ne-o face românii”.

”The Facebook Dilemma”, cea mai amplă investigație despre impactul rețelei de socializare asupra vieții private, difuzată ÎN EXCLUSIVITATE pe B1 TV, pe 1 ianuarie, de la ora 16.00