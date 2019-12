Dăncilă nu se teme să o aibă contracandidat pe Carmen Dan, în cursa pentru șefia organizaţiei de femei a PSD: „Mi-ar place (SIC!), că asta e democrația” (VIDEO)

Primul Comitet Executiv al femeilor din PSD, sub conducerea Vioricăi Dăncilă, s-a încheiat vineri, în jurul orei 15.00. Carmen Dan nu o vrea pe Dăncilă la șefia organizației de femei, după ce, în urmă cu câteva luni, Dăncilă a schimbat-o de la Ministerul de Interne. Dăncilă a devenit președinte interimar la organizația de femei, după ședința Comitetului Executiv din 27 noiembrie, când a fost debarcată de la conducerea partidului.

Întrebată dacă îi e teamă de o eventuală candidatură a lui Carmen Dan la organizația pentru femei a PSD, Dăncilă a răspuns: „Mi-ar place (SIC!)! Mi-ar place (SIC!) să candideze nu numai Carmen Dan, oricine, că asta e democrația. Nu aș vrea să fiu candidat unic. În fond, încrederea colegelor va fi cea care va stabili cine va conduce în următoarea perioadă organizația de femei. Știți, de foarte multe ori e ușor să critici, să arunci vina pe celălalt, să vezi la celălalt anumite defecte sau decizii greșite, dar cred că ar trebui să ne facem în primul rând o analiză a propriului comportament, ce am făcut, ce nu am făcut pentru partid și când spun asta nu mă refer la aspecte ce arată că avem o dublă apreciere”.

Întrebată în legătură cu atitudinea lui Paul Stănescu, liderul social-democrat care a spus că vrea să rămână prieten cu Dăncilă, dar apoi a acuzat-o de blat cu Iohannis, aceasta a răspuns: „Nu știu ce s-a întâmplat. Eu iau doar lucrurile bune, n-aș vrea să mă gândesc la aceste lucruri. Pentru mine e important ca PSD să meargă înainte. Am ținut partidul unit în momente dificile și sunt convinsă că și (SIC!) Marcel Ciolacu va ține partidul unit în continuare”.

