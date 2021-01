Totul despre cartea Vioricăi Dăncilă. Cine a scris-o, ce titlu va avea și cu ce dezvăluiri promite să vină

Fostul premier social-democrat, Viorica Dăncilă urmează să lanseze o carte – interviu. Viorica Dăncilă urmează să povestească în carte despre provocările pe care le-a întâmpinat cât s-a aflat în fruntea Executivului.

Cartea pe care Viorica Dăncilă urmează să o lanseze a fost realizată în colaborare cu jurnalista Marga Nițu. Volumul a fost anunțat într-o postare pe Facebook. În aceeași postare, Dăncilă a anunțat că a scris și despre relația pe care a avut-o cu Liviu Dragnea, dar și despre campania electorală din 2019.

Viorica Dăncilă va lansa o carte

Fostul premier se consideră în continuare un om de stânga și mai ales un om de echipă, iar volumul realizat în colaborare cu Marga Nițu ar urma să stârnească o serie de controverse, Dăncilă susținând că a așteptat să treacă perioada electorală, pentru a-și lansa cartea.

Dăncilă a promis numeroase dezvăluiri despre politicieni, dar și momente extrem de interesante în viitor.

„Pentru a răspunde curiozității prietenilor și neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărți-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Nițu.

Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relația cu Liviu Dragnea, dar și despre campaniile electorale din 2019 și colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD.

Am fost și rămân social-democrată și un om de echipă, iar acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr și pe analiza obiectivă a problemelor trecutului. Revin cu detalii, urmează momente interesante", a scris Viorica Dăncilă pe contul ei de Facebook.

Cartea-interviu pe care fostul premier urmează să o lanseze ar urma să scoată la lumină detalii mai puține comode pentru anumiți politicieni.

Marcel Ciolacu, prima reacție după ce a auzit de cartea Vioricăi Dăncilă

Liderul social-democraților îi urează „succes” fostului candidat la prezidențiale, susținând că întotdeauna au existat cărți și dezvăluiri, dar declarând că el personal nu are nimic de ascuns și nici nu ar exista evenimente în trecut de care să îi fie rușine.

„Îi urez succes, mă tem pentru români de ce se întâmplă la guvernare Dezvăluri la ce? Întotdeauna au fost cărți, dezvăluiri, eu nu am făcut nimic de care să-mi fie rușine și îmi asum trecutul Partidului Social Democrat. Nu am mai vorbit cu doamna Dăncilă, dar presupun că putem avea o discuție”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit Digi 24.

Viorica Dăncilă vorbește despre relația cu Liviu Dragnea

Cei de la Digi 24 au publicat o serie de pasaje din cartea Vioricăi Dăncilă, iar unele dintre ele fac referire la relația pe care fostul premier a avut-o cu Liviu Dragnea. Dăncilă susține că Dragnea i-a cerut să dea amnistia și grațierea.

„Îmi amintesc că eram la Scroviștea cu soțul meu, când au venit Paul Stănescu și Liviu Dragnea. Mi-au cerut amnistia și grațierea, care urma să fie introdusă de către un secretar de stat, fără a trece prin toate serviciile pentru avizare (...) Eu nu am dat, în calitate de prim-ministru, ordonanțe pe justiție. Eu am crezut că justiția nu trebuie să depindă de politic și asta am spus-o de prima dată. Mulți m-au acuzat că nu am dat amnistia și grațierea. Au spus că am trădat. Însă, nu a fost niciun ministru care să-mi pună un act juridic de genul acesta în ședința de guvern”, descrie Viorica Dăncilă în cartea ei, potrivit sursei citate mai sus.