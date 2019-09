Premierul Viorica Dăncilă susţine că decizia luată de CCR miercuri nu obligă Guvernul să se prezinte în Parlament, dar a precizat că va merge oricum în fața legiuitorilor, în termenul prevăzut de legea fundamentală, și anume în cel mult 45 de zile de la desemnarea miniștrilor interimari. Președintele PSD a mai precizat că nominalizările pentru portofoliile ALDE rămân aceleași.



„Am văzut că a apărut în spațiul public faptul că CCR ne obligă să mergem în Parlament. Nu am văzut acest lucru precizat de către CCR, dar desigur, așa cum am meționat în nenumărate rânduri, vom merge în Parlament. Nu când ne spun alții, ci atunci când vom considera că este cazul”, a afirma Viorica Dăncilă, după Comitetul Executiv Național al PSD.

Întrebată în cât timp se va prezenta în fața Parlamentului pentru validarea remanierii guvernamentale, șefa Guvernului a răspuns: „În cele 45 de zile pe care le avem la dispoziție, care curg din momentul numirii miniștrilor interimari”.



„Concluzia CExN a fost că vom merge în Parlament pentru remaniere. Nu am stabilit încă data, dar nu vom aștepta foarte mult timp. (...) Așteptăm moțiunea de cenzură, așa cum am spus de fiecare dată. Este atributul Opoziției, pot folosi acest instrument. Vom merge și am convingerea că vor fi foarte mulți oameni responsabili, care nu vor vota moțiunea”, a mai declarat Dăncilă.

Totodată, primul-ministru a precizat că Guvernul României nu o va susține pe Laura Codruța Kovesi pentru șefia Parchetului European, după cum sugerase anterior Dacian Cioloș, președintele PLUS și liderul grupului politic Renew Europe în Parlamentul European. Viorica Dăncilă spune că Executivul de la Palatul Victoria nu poate încuviința candidatura fostului procuror-șef DNA, pentru că asupra ei planează o serie de suspiciuni și acuzații grave.

Viorica Dăncilă a făcut aceste declarații în contextul în care Curtea Constituțională a admis parțial conflictul dintre premier și președinte. Mai exact, Iohannis este obligat să revoce miniștrii demiși de Dăncilă, să numească interimarii și să motiveze refuzul numirii noilor miniștri, dar premierul Viorica Dăncilă trebuie să vină în Parlament pentru un vot de încredere. (Detalii AICI)

Această sesizare a fost făcută de către premierul Viorica Dăncilă după ce preşedintele Klaus Iohannis a respins numirea unor interimari după ieşirea ALDE de la guvernare şi a transmis că nu va accepta nicio nouă numire în Guvern până la un vot de reconfirmare în Parlament.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.