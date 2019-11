Dăncilă, despre ceasul de aur: „Nu valorează mai mult de 5.000 de euro!” (VIDEO)

Viorica Dăncilă a negat categoric că a purtat marți un ceas de 20.000 de euro pe care nu l-a pus în declarația de avere.

Candidata PSD la prezidențiale a spus că nu era nevoie să treacă ceasul în declarație deoarece acesta nu valorează mai mult de 5.000 de euro.

„Ceasul nu valorează mai mult de 5.000 de euro, ca să-l trec în declaratia de avere. E primit de la soțul meu. Nu ar fi alocat 20.000 de euro pentru un ceas. în declarația de avere...”, a spus Dăncilă.

Dezvăluirea despre ceasul de 20.000 de euro purtat de Dăncilă marți, în timpul unei conferințe, a fost făcută pe Facebook, de jurnalistul Dan Bucura.

„Astăzi, din postura de candidat dispus să vă dezgoliți de secrete în fața electoratului, revin și va cer să îmi răspundeți și mie la 3 întrebări:

1 - Ceasul Cartier Ballon Bleu din aur masiv l-ați cumpărat din banii primiți de la UE sau din salariul de Premier al României?!

2 - Cam ce procent din populația României credeți că își permite să plătească aproape 20.000 de euro pe un ceas?

3 - Credeți că purtatul unor accesorii de mii și zeci de mii de euro în timpul unei campanii electorale vă ajută în relația cu alegătorii?

Aștept să alegeți dvs locul pentru acest interviu! Vă dau și întrebările în avans....”, a scris Dan Bucura pe Facebook.

