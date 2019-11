Cât valorează, de fapt, ceasul purtat de Dăncilă - Un Ballon Bleu de Cartier, aur roz cu oțel și diamante (FOTO)

Nu o s-o vedeţi pe Viorica Dăncilă încălcând legea! - spunea, joi seară, candidata PSD la prezidențiale, insistând din nou că acel ceas pe care l-a purtat duminică, ziua primului tur al prezidențialelor, nu valorează 20.000 de euro, așa cum s-a susținut în spațiul public, ci sub 5.000 de euro. Dăncilă a precizat că nu a încălcat legea netrecând ceasul în declarația de avere, deoarece prețul acestuia nu a depășit pragul 5.000 de euro. De fapt, susține Mircea Ovidiu, ceasul în cauză valorează aproape dublu.

„Ceasul nu valorează mai mult de 5.000 de euro, ca să-l trec în declaratia de avere. E primit de la soțul meu. Nu ar fi alocat 20.000 de euro pentru un ceas”, declara Dăncilă miercuri seară.

Un răspuns similar a dat joi: „Nu o s-o vedeţi pe Viorica Dăncilă încălcând legea. Nu am trecut acel ceas în declaraţia de avere pentru că nu depăşeşte suma ca să fie trecut în declaraţia de avere (5.000 euro)”.

Mircea Ovidiu susține că, de fapt, ceasul este un Ballon Bleu de la Cartier și are un preț de pornire de 10.500 de dolari (9.499 de euro).



Foto: Bogdan Pacurar / Facebook



Foto: Bogdan Pacurar / Facebook

Foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Bogdan Pacurar a explicat cum a ajuns Mircea Ovidiu la această concluzie: „Ochi format, experienţă, amănunte (exemplarul e din seria celor care au o singură oră indicată, ora XII, restul orelor sunt înlocuite de diamante mici). Ok, sunt de acord, lăsăm o mică rezervă, poate e alt model din serie, dar repet: nu costă sub 5.000 Eur. Îmi pare rău, dna Dăncilă nu a fost la fel de precisă ca ceasul ei elveţian”.

Un comentariu pe marginea acestui subiect a făcut și Mircea Ovidiu:

„Veorica, Veorica.

Ceas de 10k de euro, nu de 5k.

E usor sa o prinzi cu mata-n sac. Modelul ala de ceas Cartier, aur cu otel, pleaca de la 10.000 de euro.

Daca era socialista adevarata o ardea cu Orex la mana. Nu a invatat meserie de la tatucu Iliescu!

Dar sa avem putina intelegere. Fidel Castro purta 2 Rolexuri in acelasi timp.

El Lider Maximo, Veorica Trabajo Tonta, are si ea voie la o brosa si un ceas cu diamante!

Gagica merge pe modelul cubanez..........stiam eu ca are sange caraibian in ea!

Pam-pam”.