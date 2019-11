Viorica Dăncilă a fost protagonista unui moment controversat joi seară, când a invitat toată presa să-i vadă vila roz din Predeal, pentru ca la nici două ore distanță PSD să trimită un comunicat de presă, prin care a anulat evenimentul.



Totul a început când reprezentanta PSD în finala prezidențialelor a fost întrebată de jurnalista Loredana Diacu, reporter Epoch Time România, despre situația casei de la munte. Deși, potrivit imaginilor de pe Internet, vila pare mai mult decât finalizată, aceasta este încadrată ca fiind neterminată, ceea ce presupune un alt regim de impozitare.



Viorica Dăncilă nu s-a pripit și a invitat-o pe jurnalistă să vadă cu ochii ei situația vilei din Predeal. Mai mult decât atât, după conferință, șefa PSD și stafful au extins chemarea către toți reprezentanții media, care veniseră la conferința electorală.



După nici două ore distanță, totuși, PSD a trimis un comunicat de presă, prin care a explicat că invitația nu mai este valabilă - cu toate că, în același timp, Dăncilă insista la o televiziune că acest lucru nu este adevărat.



Întrebată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir de la „Bună, România”, în direct pe B1 TV, dacă a mai ajuns la vila Vioricăi Dăncilă, Loredana Diacu a răspuns: „Sunt la «vilă» la Gaudeamus, așa într-o atmosferă mai relaxată. Sunt altfel de «vile» pe aici, să spunem, cărți mai exact”.



„Nu știu dacă încăpea Gaudeamus în curtea vilei roz, deși pare destul de încăpătoare. Doamna Dăncilă a procedat cu vila, la fel cum a procedat cu ceasul. Uite vila, nu e vila, la fel cum a spus că aduce ceasul, și n-a adus ceasul. Pe scurt, n-am mai ajuns acolo. După ce doamna Dăncilă m-a invitat în fața camerelor de luat vederi acolo, a venit împreună cu stafful dânsei, spunând că invitația este valabilă, iar mai apoi invitația a fost extinsă către toată presa prezentă la coferință. După care am primit cu toții un comunicat sec de la PSD cum că dacă aș merge numai eu, ar fi discriminare, dacă merge toată presa, se încalcă dreptul la viață privată, intimitate. Pe scurt, ne trimite PSD niște poze într-o zi cu soare”, a adăugat Loredana Diacu.



Reporterul Epoch Times România susține că, off the record, Viorica Dăncilă „a spus că în interior ar mai fi niște încăperi nefinalizate și că o să ne invite să le vedem, dar una este construcție neterminată și altceva este «niște încăperi nefinalizate în interior». Noi i-am promis că o să difuzăm imaginile, dacă ajungem acolo, ca să vadă lumea cum arată cu adevărat situația. Probabil că n-o fi vrut să-i vedem biblioteca, pianul din sufragerie”.

