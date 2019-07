Dăncilă: E inacceptabil modul în care au fost gestionate problemele la CNAS și intolerabilă atitudinea disprețuitoare a celor responsabili să explice (VIDEO)

Viorica Dăncilă a declarat că i se pare inacceptabil modul în care au fost gestionate problemele de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Premierul a mai spus că este intolerabilă atitudinea disprețuitoare a celor responsabili să explice de ce nu funcționează sistemul asigurărilor de sănătate, aluzie la Daniel Osmanovici care, din funcția de purtător de cuvânt al CNAS, a spus că oamenii mor și cu sistem, și fără. Osmanovici și-a dat între timp demisia.

Dăncilă a mai afirmat că așteaptă soluții de la noul șef CNAS, Vasile Ciurchea.

”Modul in care au fost gestionare problemele de catre CNAS este inacceptabil. E intolerabila atitudinea dispretuitoare a celor responsabili sa explice oamenilor de ce sistemul informatic nu functioneaza. Am decis schimbarea presedintelui interimar CNAS. Astept de la noul presedinte solutii si, impreuna cu ministrul Sanatatii, sa actioneze pentru cresterea serviciilor medicale. Una dintre misiunile noii conduceri e sa se asigure ca fondurile alocate sanatatii sunt eficiente”, a declarat Dăncilă, la începutul ședinței săptămânale de guvern.

