Viorica Dăncilă a declarat, marți, că Dan Nica este noua propunere de comisar european. Întrebată despre acuzațiile de corupție ce au planat asupra acestuia, premierul a adus în discuție „casele” lui Klaus Iohannis.

„Am făcut două propuneri. Dan Nica rămâne propunerea, pentru că e liderul delegației europarlamentarilor PSD, o persoană respectată și susținută de Grupul socialiștilor și democraților europeni. Dacă se va cere o femeie, o avem pe Mihaela Ciot, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Europene”, a declarat Viorica Dăncilă.

